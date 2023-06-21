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05:56, 21 июня 2023Мир

Польский офицер заявил о безразличии ряда украинских военных

Поручик Павелка: насильно призванные украинцы не проявляют рвения на тренировках в Польше

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Офицер запаса польской армии Петр Павелка заявил, что насильно призванные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждане страны не проявляют рвения на тренировках в Польше. Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.

По словам поручика, множество польских подразделений обучают украинских военных, поэтому они замечают, кто именно приезжает на тренировки. Он добавил, что насильно призванные солдаты проявляют безразличие, где окажутся после обучения. Это вызывает недовольство среди военных Польши.

«И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — отметил Павелка.

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    Марина Совина
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