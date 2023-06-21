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05:11, 21 июня 2023Россия

Российские военные сорвали наступление ВСУ на торском направлении

РИА Новости: ВКС России сорвали наступление ВСУ на торском направлении в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торском направлении в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Савчук сообщил, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались
атаковать российские позиции. «В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понес значительные потери в живой силе и технике», — отметил он.

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    Марина Совина
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