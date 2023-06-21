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05:30, 21 июня 2023Бывший СССР

Командир взвода вывел бойцов из окружения ВСУ и остановил наступление противника

Минобороны РФ: раненый командир вывел бойцов из окружения и остановил наступление ВСУ

Фото: РИА Новости

Командир мотострелкового взвода группировки сил «Восток» старший лейтенант Анатолий Зуев вывел свой личный состав из окружения украинских войск и нанес противнику огневое поражение. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет ТАСС.

Российский военный в ходе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков южнодонецкого направления вместе с личным составом взвода попал в окружение. «Не теряя бдительности, проявляя хладнокровие, будучи раненым, продолжал управлять боем», — сообщили в Минобороны.

Ранее Чехов заявил, что майор Владимир Дуров благодаря умелым действиям спас жизни товарищей во время артобстрела со стороны ВСУ. Дуров неоднократно корректировал огневое поражение тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» рядом с линией боевого соприкосновения. Его позиция наводчика подверглась артобстрелу.

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    Марина Совина
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