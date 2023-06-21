На Украине предъявили обвинения главе Верховного суда ДНР

Офис генпрокурора Украины заочно обвинил в коллаборационизме главу Верховного суда ДНР

Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения главе Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По версии следствия, судья ранее занимал пост начальника одного из управлений Министерства внутренних дел (МВД) Украины по Донецкой области, но в апреле 2023 года согласился на должность в суде ДНР.

Ведомство сообщает, что раньше он был министром юстиции ДНР и выступал с речью в освобожденных российской армией городах — Мариуполе и Волновахе.

Ему предъявили обвинения по части 7 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского бизнесмена Михаила Шелкова в причастности к скрытой поставке украинского титанового сырья в Россию.