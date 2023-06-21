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18:51, 21 июня 2023Из жизни

Акула погрызла улов рыбаков и лишила их 295 миллионов рублей

New York Post: акула погрызла пойманного рыбаками марлина и лишила их $3,5 миллиона

Кадр: The Big Rock Blue Marlin Tournament / YouTube

В США акула повредила синего марлина, пойманного рыбаками во время соревнований, и лишила их приза, который мог составить 3,5 миллиона долларов (более 295 миллионов рублей). Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в субботу, 17 июня, на рыболовном турнире Big Rock Blue Marlin в штате Северная Каролина. Команде лодки Sensation под руководством Грега Маккоя удалось выловить марлина весом 280 килограммов, который должен был сделать ее победителем состязания и принести внушительный денежный приз. Однако вскоре выяснилось, что до того, как рыба попалась Маккою, ее погрызла акула.

Это стало причиной дисквалификации победного улова в соответствии с правилами Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA). Регламент не допускает к участию в соревнованиях рыб, которым были нанесены увечья до того, как они попались на крючок.

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Маккой заявил, что был потрясен, услышав о дисквалификации из-за правила о повреждениях. «В последний час, в последний день. И мы боролись с ним шесть часов. Такое нелегко принять», — сказал раздосадованный рыбак.

В итоге победителем Big Rock Blue Marlin стала команда Sushi, выловившая марлина весом 219,7 килограмма. Всего в турнире, который проводится в Северной Каролине с 1957 года, участвовала 271 команда.

Ранее сообщалось, что рыбак из США выловил огромного карпа и установил мировой новый рекорд. Мужчина поймал карпа весом 54 килограмма, который почти на 13 килограммов тяжелее экземпляра, выловленного в 2005 году.

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    Никита Савин
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