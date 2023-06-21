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14:41, 21 июня 2023Среда обитания

Путин обязал рассмотреть и принять законопроект об утилизации упаковки

Владимир Путин обязал рассмотреть и принять законопроект об утилизации упаковки к августу

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обязал рассмотреть и принять законопроект об утилизации упаковки. Соответствующее поручение опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2023 года обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (проект №345338–8)», — сказано в поручении президента.

В качестве даты, к наступлению которой необходимо принять закон, Путин обозначил 1 августа 2023 года. Отвечать за выполнение этой задачи будут премьер-министр Михаил Мишустин, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В апреле стало известно о том, что ответственность за утилизацию упаковки захотели перенести на того, кто ее производит. Соответствующий законопроект Минприроды одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Согласно действующим правилам, за сбор или утилизацию тары обязаны платить производители конечной продукции.

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    Полина Кислицына
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