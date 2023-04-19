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16:22, 19 апреля 2023Среда обитания

Ответственность за утилизацию упаковки захотели перенести на производителей

«Известия»: производителей хотят обязать нести ответственность за утилизацию упаковки

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Ответственность за утилизацию упаковки захотели перенести на того, кто ее производит. Соответствующий законопроект Минприроды одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно действующим правилам, за сбор или утилизацию тары необходимо платить производителям конечной продукции. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, поправки, которые захотели внести, должны создать систему, обеспечивающую максимальное возвращение вторичных ресурсов в оборот. Он отметил, что в данный момент упаковка составляет примерно половину от всех твердых коммунальных отходов и со временем этот объем будет лишь расти за счет активного развития электронной коммерции, в том числе сервисов доставки. Специалист добавил, что новые правила должны будут замотивировать производителей упаковки заняться развитием самостоятельной утилизации и оптимизацией «упаковочных решений».

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К 2027 году в России намерены добиться полной утилизации произведенной и ввезенной упаковки. Груздев подчеркнул, что с 2015 года в стране работает механизм расширенной ответственности производителей (РОП), согласно которому производители и импортеры должны нести ответственность за утилизацию отходов от использования своей продукции. Однако в пояснительной записке к законопроекту уточняется, что реализация этого механизма не привела к значительному росту объемов утилизации отходов и снижению объемов их захоронения. В 2019 году долю ТКО, которая была направлена на утилизацию, оценили в 4,4 процента от всех произведенных, а в 2021-м — в 6,5 процента.

В марте стало известно о том, что в Госдуме предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах — по возможности заварить их. Данная мера призвана ускорить реформу обращения с отходами в стране и для борьбы с переполненными свалками.

Полина Кислицына
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