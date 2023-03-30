Депутаты предложили запретить мусоропроводы в домах

«Известия»: депутаты предложили запретить мусоропроводы в российских домах

В Госдуме предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах — по возможности заварить их. Об этом пишут «Известия».

С соответствующим обращением в Минстрой выступили депутаты профильного комитета нижней палаты парламента. Поясняется, что данная мера призвана ускорить реформу обращения с отходами в стране и для борьбы с переполненными свалками. Законотворцы полагают, что в случае утверждения их инициативы население начнет самостоятельно сортировать отходы.

Ранее эксперты сферы ЖКХ рассказали, что отказ от использования мусоропровода в многоквартирном доме — один из способов сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, в среднем он позволяет жильцам сократить расходы на тысячу рублей в год.

В декабре 2022 года стало известно, что доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на сортировку, к октябрю достигла 50 процентов, показав годовой рост на 7,2 процентных пункта. Сортировка — важный этап обращения с ТКО: на нем удается выделить отходы, которые пригодны для повторного использования и утилизации. Это должно помогать возвращению в промышленный оборот полезных материалов и борьбе с проблемой свалок. Однако прогресса в доле утилизации — то есть повторном использовании ТКО в качестве сырья или топлива — в России пока добиться не удалось, этот показатель составил 11,1 процента, что даже несколько ниже по сравнению с уровнем октября 2021 года — 11,4 процента.