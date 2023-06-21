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01:20, 21 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об атаке российских ударных вертолетов по местам скопления ВСУ

«РВ»: российские ударные вертолеты поразили более 10 мест скопления украинских военных

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Российские ударные вертолеты атаковали и поразили более 10 мест скопления украинских военных в районах Новодонецкого и Макаровки, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Как уточнил источник, вертолеты Восточного военного округа (ВВО) нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ударные вертолеты ВВО уничтожили боевые бронемашины, а также поразили более 10 мест скопления боевиков», — подчеркнули военкоры.

Кроме того, они сообщили о тяжелых боях на Времевском выступе. Украинские силы пытаются прорвать оборону Вооруженных сил (ВС) РФ около населенного пункта Новодонецкое.

Ранее российские военнослужащие пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на краснолиманском направлении. Стало известно, что диверсанты действовали в районе села Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах Кременной и Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

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    Марина Совина
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