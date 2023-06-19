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14:20, 19 июня 2023Россия

ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на краснолиманском направлении

Российские войска пресекли действия трех украинских ДРГ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на краснолиманском направлении. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевые действия на этом направлении велись силами российской группировки войск «Центр». По данным оборонного ведомства, диверсанты действовали в районе села Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах Кременной и Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Серебрянского лесничества, поселка Кузьмино и села Макеевка в ЛНР.

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    Варвара Родикова
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