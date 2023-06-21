Россияне получат доступ к эксклюзивному контенту

VK объявила о запуске проекта «Фандом ВКонтакте» для поклонников современной культуры

VK объявила о запуске проекта «Фандом ВКонтакте», целевая аудитория которого — поклонники современной культуры. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект охватывает шесть культурных направлений: аниме, корейскую культуру, современное искусство и литературу, а также мейнстрим, игры и новый спорт. В фандоме пользователи соцсети смогут пообщаться с единомышленниками, получить доступ к эксклюзивному контенту и поучаствовать в различных активностях.

Центром для комьюнити фанатов станет сообщество «Фандом ВКонтакте». Его участники смогут узнавать новости о свежих проектах и уникальных событиях, не пропускать премьеры и получать различные сюрпризы. Одной из премьер в сообществе стало шоу «Скорее ВКорею», первый выпуск которого уже опубликован.

Вскоре для участников «Фандома ВКонтакте» откроется возможность встречаться с писателями офлайн и в «VK Звонках», смотреть с комментирующим экспертом аниме и пользоваться эксклюзивными наборами стикеров, созданных на основе известных произведений. Также фанаты смогут принимать вызовы в «Шагах» на основе сюжетов комиксов и аниме.

Ранее на «VK Видео» состоялась премьера музыкально-психологического шоу «Сессия». В нем музыканты общаются с ведущим Дмитрием Дибровым, при этом происходящее за кадром с профессиональной точки зрения комментирует психотерапевт.

