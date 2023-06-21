Установившего фейерверки на мост россиянина нашли и задержали

Во Владикавказе силовики задержали мужчину, установившего фейерверки на опору моста

Во Владикавказе полицейские нашли и задержали мужчину, который установил на опоре пешеходного моста фейерверки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

26-летний местный житель изготовил похожий на бомбу предмет из сценического фонтана и самодельного электровоспламенителя, без добавления взрывчатых веществ. Затем прикрепил его к опоре.

Задержанный не смог объяснить полицейским цель своего поступка.

20 июня прохожий во время прогулки заметил похожий на самодельное взрывное устройство предмет. Он сделал фотографию предполагаемой бомбы, а потом, встретив на улице экипаж полицейских, показал им это фото. На место прибыли взрывотехники ФСБ и обезвредили конструкцию.

