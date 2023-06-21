Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 21 июня 2023Силовые структуры

Установившего фейерверки на мост россиянина нашли и задержали

Во Владикавказе силовики задержали мужчину, установившего фейерверки на опору моста

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Во Владикавказе полицейские нашли и задержали мужчину, который установил на опоре пешеходного моста фейерверки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

26-летний местный житель изготовил похожий на бомбу предмет из сценического фонтана и самодельного электровоспламенителя, без добавления взрывчатых веществ. Затем прикрепил его к опоре.

Задержанный не смог объяснить полицейским цель своего поступка.

20 июня прохожий во время прогулки заметил похожий на самодельное взрывное устройство предмет. Он сделал фотографию предполагаемой бомбы, а потом, встретив на улице экипаж полицейских, показал им это фото. На место прибыли взрывотехники ФСБ и обезвредили конструкцию.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» заявил об использовании солдатами ВСУ «боевой химии»
    У проекта «Придумано в России» нашли проблемы с расходами
    Россиянам назвали неожиданное свойства чеснока
    Стало известно об улучшении российских атомных подлодок проекта 955А
    Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму восстановлено
    Популярный рэпер позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку
    Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы развития Москвы
    Страны ЕС примут многолетний многомиллиардный план восстановления Украины
    В российском регионе приостановили движение поездов из-за снаряда на путях
    В Новой Москве обнаружили обломки третьего беспилотника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.