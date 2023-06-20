На пешеходном мосту в российском городе нашли похожий на СВУ предмет

Baza: во Владикавказе на пешеходном мосту нашли похожий на бомбу предмет

На опоре пешеходного моста через реку Терек во Владикавказе прохожий во время прогулки заметил предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчина не сразу сообщил о подозрительной конструкции в полицию, потому что испугался привлечения за ложный вызов. Сначала он просто сделал фотографию предполагаемой бомбы, а потом, встретив на улице экипаж полицейских, показал им это фото.

В результате конструкцию обезвредили взрывотехники ФСБ. Ее передали на экспертизу в МВД, которая должна показать, была ли это чья-то шутка или попытка диверсии.

Экспертиза показала, что это был обычный фейерверк. По предварительной версии, местный житель хотел запустить салют с моста, подготовил все необходимое, но в последний момент поменял свои планы и пиротехническое шоу не состоялось. Однако фейерверк оставили под мостом, что создало много шума.