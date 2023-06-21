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19:12, 21 июня 2023Силовые структуры

Бывший жених Волочковой занял у россиянки полтора миллиона рублей и пропал

Россиянка написала заявление на экс-жениха Волочковой из-за его долга в 1,5 млн рублей

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Предпринимательница из Екатеринбурга написала заявление на бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой бизнесмена Дмитрия Дюрана, который занял у нее полтора миллиона рублей под проценты на развитие кондитерского дела и не вернул. Об этом сообщило издание Baza.

Женщина решила дать в долг Дюрану, так как о нем положительно отзывались ее знакомые, а также она сама заказывала десерты в его компании и убедилась, что бизнес работает. Однако после нескольких платежей бизнесмен перестал выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию, там сейчас назначена проверка.

По данным издания, екатеринбургская предпринимательница — не единственная пострадавшая от мошенничества Дюрана, которого называют «кондитерским королем». В картотеках московских судов есть шесть разных исков к нему — все о взыскании сумм по договорам займа.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой 46-летнегео директора банного комплекса Сергея Кузнецова за избиение новой жены.

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    Варвара Митина
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