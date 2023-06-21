Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму восстановлено

Советник главы Крыма Крючков сообщил о восстановлении движения на перегоне в Феодосии

Движение в Крыму в районе Феодосии, где была повреждена железная дорога, восстановлено. Об этом сообщил в Telegram советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«В 10:40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено», — написал он.

Об инциденте стало известно утром 21 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Из-за повреждения ж/д полотна были отменены две утренние электрички. Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка отправляли автобусами.