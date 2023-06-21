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14:39, 21 июня 2023Культура

The Weeknd рассказал о готовности к критике сериала «Кумир»

The Weeknd заявил, что был готов к критике сериала «Кумир»

Кадр: сериал «Кумир»

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, заявил, что был готов к критике сериала «Кумир», в котором исполнил главную роль. Об этом он рассказал в беседе с Variety.

Исполнитель поведал, что пытался показать в проекте жизнь суперзвезд, преследовавших собственные цели, без прикрас. По его мнению, события из жизни публичных людей и их поведение могли вызвать негативную реакцию у зрителя.

The Weeknd также поделился подробностями съемок: «Мы снимали сцены для "Кумира" в ночь перед моим шоу в Лос-Анджелесе… Потом я должен был выйти из образа и выступать на протяжении почти двух часов... Той же ночью мне пришлось надеть парик, костюм… и работать еще несколько часов, до очередного шоу в Лос-Анджелесе».

Издание «Звук Медиа» добавляет, что в последний съемочный день сериала «Кумир» Тесфайе сорвал себе голос перед концертом в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что съемки второго сезона раскритикованного сериала от HBO под названием «Кумир» оказались под угрозой срыва из-за поведения The Weeknd.

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    Анастасия Астахова
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