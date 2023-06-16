Съемки продолжения сериала «Кумир» оказались под угрозой срыва из-за The Weeknd

Съемки второго сезона «Кумира» от HBO могут отменить из-за поведения The Weeknd

Съемки второго сезона раскритикованного сериала от HBO под названием «Кумир» оказались под угрозой срыва из-за поведения канадского поп-певца Эйбела Тесфайе, более известного как The Weeknd, сыгравшего одну из главных ролей. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, на площадке исполнитель вел себя эгоистично, что мешало съемочному процессу. Помимо этого, сам проект вызвал негативную реакцию зрителей и критиков из-за откровенных сцен. При этом представители платформы HBO отметили, что не были шокированы наличием эротических сцен в шоу. «Это шоу Сэма Левинсона, и вы знаете, что получаете вместе с шоу Сэма Левинсона», — заявил один из источников, напомнив о другом сериале режиссера — «Эйфории».

Как отмечает издание, окончательное решение об отмене съемок продолжения шоу еще не принято.

Ранее зрители назвали The Weeknd извращенцем из-за сексуальной сцены в раскритикованном сериале HBO «Кумир».