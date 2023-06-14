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17:24, 14 июня 2023Культура

Зрители назвали певца The Weeknd извращенцем из-за сцен секса в сериале

Page Six: певца The Weeknd назвали извращенцем из-за сцен секса в сериале «Кумир»

Фото: Sebastian Gabsch / Globallookpress.com

Зрители назвали канадского поп-певца Эйбела Тесфайе, более известного как The Weeknd, извращенцем из-за сексуальной сцены в раскритикованном сериале HBO «Кумир». Об этом сообщает Page Six.

После выхода нового эпизода сериала интернет-пользователи раскритиковали Тесфайе из-за непристойной сцены с участием его персонажа, клубного магната по имени Тедрос. Некоторые зрители отмечали, что они потеряли уважение к артисту и никогда не увидят его прежним после этого.

По сюжету персонаж The Weeknd говорит героине, роль которой исполнила франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, «растянуть эту крошечную вагину», засовывая пальцы в рот.

Сам певец отметил, что в сцене «нет ничего сексуального», а его персонаж показан как человек с психическими проблемами. «Он презренный, психопат — зачем приукрашивать это? В нем нет ничего действительно таинственного или гипнотизирующего. И мы сделали это намеренно с его внешностью, его одеждой, его волосами — этот парень придурок», — прокомментировал Тесфайе своего персонажа.

Ранее Лили-Роуз Депп обвинили в чрезмерной демонстрации груди и ягодиц в шоу. Сам сериал режиссера Сэма Левинсона, который известен работой над «Эйфорией», может стать одним из самых низкооцененных проектов. После премьеры на Каннском кинофестивале шоу получило 9 баллов из 100 возможных на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes и оценку 27 из 100 на сайте Metacritic.

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