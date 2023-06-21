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16:20, 21 июня 2023Интернет и СМИ

Участница популярного шоу на ТНТ откровенно рассказала об итогах проекта

Мария Кравченко призналась, что стала более жесткой после шоу «Новые звезды в Африке»
Мария Кравченко

Мария Кравченко. Кадр: вМесте / YouTube

Звезда юмористического проекта «Comedy Woman» Мария Кравченко откровенно рассказала, как на нее повлияло участие в популярном реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на телеканале ТНТ. Этим опытом она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Стала более жесткой. Перестала хотеть быть всем удобной и научилась говорить "нет"», — описала личные изменения после участия в проекте Кравченко. Она отметила, что сейчас может без затруднений сказать о том, что ее не устраивает, хотя раньше этого боялась.

Также участница телешоу призналась, что научилась мыслить и говорить конкретнее. «Для меня это важное становление после "Африки". Я перестала говорить расплывчато. Сейчас только по факту, "без воды"», — отметила телеведущая, говоря об итогах проекта.

Ранее ведущая Наталия Медведева, которая также участвовала в шоу «Новые звезды в Африке» призналась, что одной из главных трудностей на шоу она считает замкнутое пространство. В число трудностей она также включила отсутствие близких людей и вынужденное общение.

Участники шоу «Новые звезды в Африке» проходили различные испытания, требующие выдержки и выносливости. Последняя программа этого сезона вышла 18 июня. Победителем стал музыкант Александр Степанов (рэпер ST).

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