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10:54, 22 июня 2023Мир

Швеция заявила о праве засекретить расследование терактов на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции может скрыть итоги расследования терактов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Прокуратура Швеции заявила, что материалы по итогам расследования взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» не будут обнародованы, если следствие прекратится. А если оно продолжится, прокуроры все равно оставят за собой право засекретить данные, пишет РИА Новости.

«Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отметил, что оценить сроки ремонта невозможно. А Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

Независимое от Швеции расследование также проводят Дания и Германия.

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    Виктория Кондратьева
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