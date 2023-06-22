В Запорожской области сообщили о новой атаке ВСУ

Рогов: российские военные отбили атаку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области

На ореховском направлении в Запорожской области российские военные отразили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передаетРИА Новости.

По его словам, несмотря на многочасовые атаки ВСУ, российским войскам удалось сдержать натиск противника, который не смог вклиниться в линию обороны. При этом он отметил, что украинская армия продолжает нести большие потери как живой силы, так и используемой ею западной техники.

О новой атаке ВСУ на ореховском направлении Рогов сообщал утром 22 июня. Он уточнял, что для наступления там украинские военные задействовали десятки единиц западной бронетехники и не менее трех рот личного состава.