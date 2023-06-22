Рогов: ВСУ пошли в новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«Ореховское направление Запорожского фронта — очень жарко. Бои высокой интенсивности идут на протяжении более шести часов», — написал он.

ВСУ задействовали десятки единиц западной бронетехники, а также не менее трех рот личного состава, активно работает артиллерия. В беседе с РИА Новости Рогов уточнил, что украинские войска пошли в атаку в 4:00 на немецких танках Leopard с крестами. «Символизм просто зашкаливает. Они любят все копировать с нацистской Германии», — сказал он.

Ранее Рогов заявил, что план ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился. По его словам, в Киеве рассчитывали наскоком прорвать российскую оборону и выйти на оперативный простор в сторону Азовского моря.