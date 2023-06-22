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17:25, 22 июня 2023Моя страна

В Новосибирске спасли привязанного алабая с гниющей лапой

Волонтеры новосибирского приюта отвезли в ветклинику брошенного алабая с гниющей лапой

Фото: Tatianasoba / Shutterstock / Fotodom

Волонтеры новосибирского приюта спасли брошенного алабая с гниющей лапой. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Неизвестные привязали собаку возле Бугринского моста, а прохожие игнорировали ситуацию. В результате у животного начала гнить лапа, оно мучилось от голода и жажды. Кроме того, как рассказала волонтер Ольга, у алабая загноились глаза, а по ране на лапе ползали черви.

Сотрудники приюта отвезли пса в ветклинику, где сделали рентген. На снимках отсутствовали кости, из-за чего ему ампутировали лапу. В ходе операции животному также усекли третье веко, которое полностью закрывало глаз.

Алабай постепенно восстанавливается, в настоящее время он находится на передержке. Собаке ищут новый дом.

Ранее в июне дайвер спас семерых утят, застрявших в ливневой канализации в Иркутске. Он достал птенцов из канализации, после чего они воссоединились с матерью и уплыли.

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    Карина Черных
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