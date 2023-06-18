В Иркутске спасли семерых утят из канализации

В Иркутске дайвер спас семерых утят из ливневой канализации

В Иркутске дайвер спас семерых утят, застрявших в ливневой канализации. Об этом сообщается в Telegram-канале главка МЧС по Иркутской области.

Как рассказали в ведомстве, спасатели во время патрулирования на реке Ангаре заметили утку, которая вела себя беспокойно и громко кричала.

«Мы подошли с берега и увидели, что в трубе ливневой канализации находятся утята. Выбраться из нее самостоятельно птенцы не могли. Пространство тесное, замусоренное, частично заполненное водой», — рассказала госинспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отдела Татьяна Алексеева.

По ее словам, на помощь утятам пришел дайвер-волонтер Дмитрий Соколов. Он достал птенцов из канализации, после чего они воссоединились с матерью и уплыли.

Ранее в июне сообщалось, что в Уссурийске Приморского края сотрудники МЧС спасли котенка, оказавшегося в дренажной трубе. После этого животное приютили местные жители.