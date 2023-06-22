Пьяный российский водитель попытался спрятаться от полицейских в кустах пионов

В Кирове пьяный водитель попытался спрятаться от полицейских в кустах пионов

В Кирове полицейские задержали пьяного водителя, который попытался от них убежать и спрятаться в кустах пионов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина выпивал вместе с друзьями около одной из автошкол. Его приятели поехали домой на такси, а он решил воспользоваться собственным автомобилем. Пьяного водителя заметили правоохранители и остановили его авто, после чего мужчина выскочил из салона.

Россиянин попытался убежать от силовиков через дворы, после чего спрятался в кустах пионов. Однако, несмотря на маскировку, нарушителя быстро обнаружили.

Мужчину увезли в отделение. Ему грозит лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей.

Ранее в Пскове три экипажа ГАИ устроили погоню за пьяным мужчиной, который за рулем своей машины наехал на полицейского.

