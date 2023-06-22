Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на одном из направлений
Южная группировка российских войск отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг, 22 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что атаки украинских военнослужащих были отражены в районах поселков Первомайское и Северное, а также в районе села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР).
В ходе боевых действий противник потерял свыше 185 бойцов, боевую машину пехоты, три автомобиля и две боевые бронированные машины. Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов украинских подразделений в районах Северска и Авдеевки в ДНР.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что на купянском направлении были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Диверсанты действовали в районах Синьковки и Новоселовского.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.