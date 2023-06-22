Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны России сообщило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

Южная группировка российских войск отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг, 22 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что атаки украинских военнослужащих были отражены в районах поселков Первомайское и Северное, а также в районе села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР).

В ходе боевых действий противник потерял свыше 185 бойцов, боевую машину пехоты, три автомобиля и две боевые бронированные машины. Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов украинских подразделений в районах Северска и Авдеевки в ДНР.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что на купянском направлении были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Диверсанты действовали в районах Синьковки и Новоселовского.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

