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13:35, 22 июня 2023Россия

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны России сообщило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Южная группировка российских войск отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг, 22 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что атаки украинских военнослужащих были отражены в районах поселков Первомайское и Северное, а также в районе села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР).

В ходе боевых действий противник потерял свыше 185 бойцов, боевую машину пехоты, три автомобиля и две боевые бронированные машины. Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов украинских подразделений в районах Северска и Авдеевки в ДНР.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что на купянском направлении были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Диверсанты действовали в районах Синьковки и Новоселовского.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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