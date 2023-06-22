Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 22 июня 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских ДРГ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух украинских ДРГ на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 22 июня, журналистам сообщили в Минобороны России.

Удар по позициям противника был нанесен в районах Новомлынска, Петропавловки, Котляровки и Стельмаховки. В районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское российскими военнослужащими были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы (ДРГ), заявили в оборонном ведомстве.

За сутки ВСУ потеряли на данном направлении бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства.

Ранее 22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза рассказал, что Украина готовится к дальнейшим наступательным действиям, но российская сторона к этим шагам противника также готовится.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    Китай променял Россию на Запад в проекте совместного самолета
    Россияне назвали регион с самыми плохими дорогами
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за заявления главы Херсонской области
    Евросоюз назвал Украине условия предоставления помощи на 50 миллиардов евро
    Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области
    В наряде королевы-консорта Камиллы разглядели насмешку над Меган Маркл
    Муж спрятался от жены в машине и разозлил пользователей сети
    В Германии объяснили успешность российской обороны
    Пытавшийся добить ножом сбитого велосипедиста российский полицейский объяснился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.