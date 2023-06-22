Минобороны заявило об уничтожении двух украинских ДРГ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух украинских ДРГ на купянском направлении

На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 22 июня, журналистам сообщили в Минобороны России.

Удар по позициям противника был нанесен в районах Новомлынска, Петропавловки, Котляровки и Стельмаховки. В районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское российскими военнослужащими были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы (ДРГ), заявили в оборонном ведомстве.

За сутки ВСУ потеряли на данном направлении бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства.

Ранее 22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза рассказал, что Украина готовится к дальнейшим наступательным действиям, но российская сторона к этим шагам противника также готовится.