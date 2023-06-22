Шойгу заявил о готовящемся наступлении ВСУ

Глава Минобороны Шойгу заявил, что ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к дальнейшим наступательным действиям, российская сторона к этим шагам противника также готовится. Об этом в четверг, 22 июня, заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

В настоящий момент, по словам министра, украинские войска сбавили активность и занимаются перегруппировкой. Произошло это после 16 дней активных боевых действий, добавил он.

Как сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, потери противника превысили 13 тысяч человек.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.