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16:22, 22 июня 2023Культура

Фанат ударил по лицу популярную американскую певицу и попал на видео

TMZ: фанат ударил по лицу популярную американскую певицу Ava Max и попал на видео

Поклонник популярной американской певицы Ava Max (настоящее имя — Аманда Кочи) выбежал на сцену и ударил исполнительницу по лицу. Кадрами произошедшего делится TMZ.

Певица выступала во вторник вечером, 20 июня, в Лос-Анджелесе, США, когда один из зрителей шоу выбежал на сцену и ударил ее. Несмотря на то, что охране удалось задержать нарушителя, он травмировал глаз артистки. «Он ударил меня так сильно, что поцарапал мне глаз изнутри. Он больше никогда не придет на шоу. Спасибо фанатам за то, что они были впечатляющими сегодня вечером в Лос-Анджелесе!» — написала Кочи в соцсетях.

19 июня в сети появился ролик, на котором видно, как певица Биби Рекса выступает на сцене, и один из зрителей шоу кидает в нее смартфон, который попадает артистке в лицо. В результате случившегося концерт был прекращен, так как Рексе рассекло лоб. Певице наложили три шва.

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    Варвара Кошечкина
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