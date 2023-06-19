В лицо певицы Биби Рексы швырнули телефон во время концерта

Во время концерта в лицо певицы Биби Рексы швырнули телефон, который рассек ей лоб

В американскую певицу Биби Рексу швырнули телефон во время ее концерта в Нью-Йорке. Об этом сообщает DailyMail.

На опубликованных кадрах видно, как артистка выступает на сцене и один из зрителей шоу кидает в нее смартфон, который попадает Рексе в лицо. В результате инцидента исполнительница садится на корточки, закрывая голову руками, а сотрудники площадки выбегают к ней на помощь и уводят со сцены.

Позже концерт был прекращен. По данным издания, из-за удара Рекса рассекла себе лоб: ей наложили три шва. В ближайшую неделю у артистки было запланировано еще четыре концерта, однако их проведение остается под вопросом из-за травмы.

В конце мая американская певица Майли Сайрус отказалась от проведения турне и объяснила это тем, что устала от гастрольной жизни.

