Пьяный россиянин без прав угнал автомобиль со спящими детьми

В Якутске полиция задержала угнавшего автомобиль с двумя детьми пьяного мужчину без прав

В Якутске сильно пьяный 55-летний мужчина угнал автомобиль Toyota Corolla, на заднем сидениье которого спали дети четырех и пяти лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской ГИБДД.

Вечером 21 июня в полицию позвонила женщина, которая сообщила об угоне автомобиля. Она заявила, что в нем находились двое детей. Полиции удалось задержать угонщика примерно через 10 минут после обращения хозяйки машины.

Силовики сразу же провели освидетельствование мужчины, которое показало 1,16 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Полицейские также выяснили, что угонщик управлял автомобилем без водительского удостоверения.

В ходе проверки выяснилось, что женщина оставила спящих детей в салоне незапертого автомобиля с включенным двигателем. Теперь с ней будет разбираться инспекция по делам несовершеннолетних. Ее могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.