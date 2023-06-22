В Бурятии прошел первый международный гастрофестиваль

В Бурятии состоялся первый международный гастрофестиваль «Боргойская баранина»

В Бурятии прошел первый в регионе международный гастрофестиваль — «Боргойская баранина». Об этом сообщает «МК».

Всего на праздник собрались несколько тысяч гостей и участников их Улан-Удэ и других районов Бурятии, а также из Монголии. Площадкой для фестиваля стала местность Атаман в Боргойской степи Джидинского района. Там участники установили юрты и разноцветные шатры, а также прилавки с фигурками овец, традиционными блюдами из баранины и молока, изделиями из овечьей шерсти и войлока и продуктами собственного производства.

В рамках фестиваля были организованы соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Кроме того, на площадке прошла выставка лучших овец и баранов-производителей, а также соревнования на звание лучшего стригаля овец. Перед гостями также выступили местные творческие коллективы и известные эстрадные артисты.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль «АХ! Фест», гости которого смогут попробовать различные блюда из лопуха.