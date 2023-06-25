В Алтайском крае приготовят мороженое и конфеты из лопуха
В Алтайском крае пройдет гастрофестиваль с блюдами из лопуха
В Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль «АХ! Фест». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на организаторов.
Мероприятие пройдет 1 июля в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье». При этом главным ингредиентом всех блюд, которые будут представлены на фестивале, станет лопух. Так, гости смогут попробовать конфеты, мороженое, соусы, зефир и напитки, приготовленные из этого растения.
Кроме того, все желающие могут принять участи в мастер-классах и дегустациях, а также присоединиться к экскурсиям и кулинарному флешмобу. Специальную программу организаторы подготовят и для детей.
Ранее в июне сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет второй сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская».