В Алтайском крае приготовят мороженое и конфеты из лопуха

В Алтайском крае пройдет гастрофестиваль с блюдами из лопуха

В Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль «АХ! Фест». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на организаторов.

Мероприятие пройдет 1 июля в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье». При этом главным ингредиентом всех блюд, которые будут представлены на фестивале, станет лопух. Так, гости смогут попробовать конфеты, мороженое, соусы, зефир и напитки, приготовленные из этого растения.

Кроме того, все желающие могут принять участи в мастер-классах и дегустациях, а также присоединиться к экскурсиям и кулинарному флешмобу. Специальную программу организаторы подготовят и для детей.

Ранее в июне сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет второй сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская».