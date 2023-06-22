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16:53, 26 июня 2023Моя страна

В Татарстане приготовили рекордный баурсак

В Татарстане приготовили самый большой баурсак в России

Фото: Пресс-служба Менделеевского района

В Казани на республиканском Сабантуе представили гигантский баурсак — традиционное блюдо из теста. Об этом сообщает «Татар-информ».

Приготовлением баурсака занималась команда из 30 человек из Менделеевского района Татарстана. При этом кулинары использовали 700 килограммов теста и порядка тонны меда с сахаром. Над созданием финальной композиции трудились десять человек — на возведение конструкции у них ушло около 20 часов.

Как отмечается, блюдо весом 1634,6 килограмма было официально признано самым большим в стране и внесено в Книгу рекордов России. Чтобы взвесить его, понадобилось почти три часа. Предыдущий баурсак-рекордсмен весил всего 231 килограмм.

Ранее в июне сообщалось, что в Уфе в ходе празднования Дня России и Дня города установили два кулинарных рекорда. Так, местные кулинары приготовили кыстыбый — традиционное блюдо из теста с начинкой, который оказался самым большим в мире, а также испекли гигантский учпочмак, который был признан самым большим в России.

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    Варвара Кошечкина
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