В Уфе приготовили самый большой кыстыбый в мире

В Уфе в честь Дня России приготовили самый большой кыстыбый в мире

В Уфе в ходе празднования Дня России и Дня города установили два кулинарных рекорда. Об этом сообщает портал «Стерлеград.ру».

Так, уфимские повара на площади перед ГКЗ «Башкортостан» приготовили кыстыбый — традиционное блюдо из теста с начинкой — который оказался самым большим в мире. Как пояснил основатель кафе с национальным фастфудом Марат Насхутдинов, уфимский кыстыбай получился на 22 сантиметра в длину больше, чем предыдущий рекордсмен: его параметры составили 232 на 120 сантиметров.

Кроме того, в рамках празднования местные кулинары испекли гигантский учпочмак, который был признан самым большим в России. По словам директора Клуба рестораторов-единомышленников Виталия Барановского, на блюдо ушло более 20 килограммов теста и столько же начинки.

Ранее с июне сообщалось, что в Приморском крае отметили День окрошки. Всего на празднике приготовили более десяти видов данного блюда.