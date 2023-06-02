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12:59, 2 июня 2023Моя страна

«День окрошки» отметили в Приморье

Жители Фомина отметили праздник «День окрошки»

Фото: Lepneva Irina / Shutterstock / Fotodom

В Фокино в Приморском крае отметили гастрономический праздник «День окрошки». Как сообщает Общественное телевидение Приморья, мероприятие прошло в музее-усадьбе народных традиций.

По словам методиста Центра искусств Александра Алдушкина, на празднике готовят разные виды окрошки — в этот день приготовили свыше 10 разновидностей блюда. Хозяйка музея-усадьбы Мария Зварыч считает, что необходимо рассказывать об этом блюде и пропагандировать его.

Гости мероприятия отведали окрошку, приготовленную участницам конкурса, и остались в восторге. Жители Фокино планируют превратить «День окрошки» в большой ежегодный фестиваль.

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    Варвара Кошечкина
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