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09:07, 22 июня 2023Наука и техника

Дневной сон увеличил объем мозга

Sleep Health: дневной сон связали с увеличением объема мозга

Фото: Shane / Unsplash

Команда международных ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Республики Уругвай обнаружила, что дневной сон увеличивает объем мозга. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Sleep Health.

В ходе исследования авторы проанализировали данные 378 932 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Целью специалистов стало выявить причинно-следственную связь между дневным сном и здоровьем головного мозга.

Воспользовавшись методом менделевской рандомизацией, они изучили 97 фрагментов ДНК, чтобы определить склонность людей к дневному сну. Затем они сравнили показатели здоровья мозга и когнитивных способностей людей, которые были генетически более склонны к дневному сну, с испытуемыми того же возраста, у которых не было этих предрасположенностей.

Они заметили, что люди, которые генетически склонны к дремоте днем, имели больший общий объем мозга — ассоциируемый со здоровьем мозга, а также с меньшим риском развития деменции и других заболеваний. Однако особой разницы в объеме гиппокампа, времени реакции и визуальной обработке обнаружено не было. Предыдущие работы также показали, что дремота днем продолжительностью 30 минут или менее обеспечивает наилучшие краткосрочные когнитивные улучшения.

Исследователи надеются, что их результаты помогут уменьшить стигматизацию, которая все еще существует в отношении дневного сна.

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    Елена Апазиди
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