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18:33, 22 июня 2023Наука и техника

Раскрыт способ скорого восстановления после сотрясения мозга

Nature and Science of Sleep: глубокий сон ускоряет восстановление после сотрясения мозга

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Флиндерса раскрыли способ скорого восстановления после сотрясения мозга. Оказалось, что на это сильно влияет качество и режим сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature and Science of Sleep.

Предыдущие работы на животных показали, что глубокий сон вызывает активацию глимфатической системы, выводящей бета-амилоидные белки, а также тау-белки, которые ассоциированы с хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Это заболевание связано с повторными черепно-мозговыми травмами.

Теперь специалисты изучили данные спортсменов, которые перенесли сотрясение мозга. Сон подопытных исследовали спустя семь дней после сотрясения мозга (острая стадия) и снова через восемь недель после травмы (подострая стадия). Авторы обнаружили, что улучшение сна у участников с сотрясением мозга по сравнению с популяционной нормой ускорило восстановление. Кроме того, у участников в течение восьми недель после травмы сон стал качественнее по сравнению со сном сразу после сотрясения.

В будущем команда планирует провести дополнительные исследования с более широкой выборкой, а также осуществить изучение других нейрофизиологических и нейрокогнитивных показателей.

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    Елена Апазиди
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