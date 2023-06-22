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19:04, 22 июня 2023Путешествия

Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа

CNN: береговая охрана США заявила, что в районе поиска батискафа обнаружены обломки

Фото: U.S. Coast Guard / Getty Images

Береговая охрана США заявила об обнаружении места с обломками рядом с районом поиска пропавшего в Атлантике батискафа «Титан». Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что поле обломков нашел дистанционно управляемый аппарат. В настоящее время эксперты оценивают полученную информацию. Нет подтверждений, что найденные обломки как-то связаны с пропавшим батискафом.

Ранее сообщалось, что на пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород. Представители береговой охраны Соединенных Штатов уведомили, что это должно было произойти примерно к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск).

18 июня туристы спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Об этом сообщила береговая охрана Бостона. Известно, что на борту находятся пять человек. По неподтвержденной информации, в их числе британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

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    Зарина Дзагоева
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