В российском регионе бык насмерть забодал подростка и его мать

В Ярославской области бык насмерть забодал пасшего его подростка и его мать

В Ярославской области бык насмерть забодал подростка, который вышел его пасти, и его мать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СКР по российскому региону.

По данным Следственного комитета, 15-летний подросток накануне утром отправился пасти коров. Быка россиянин привязал к колышку, вбитому в землю.

«Поскольку юноша был один, сложно предполагать, чем была вызвана агрессия быка. Но он напал на юношу, рогами нанес ему повреждения, не совместимые с жизнью», — сказал представитель комитета.

Мать мальчика, не дождавшись его дома к обеду, отправилась за ним, однако бык напал и на нее. Затем на место происшествия прибыл старший брат погибшего. Сначала он увидел быка с оборванной веревкой на шее, после чего он решил завести его в загон вместе со стадом коров. После возвращения обратно он обнаружил тела матери и брата.

«На место выезжали сотрудники следственного управления. У следствия нет сомнений в том, что это было нападение быка, а не какого-то другого животного. Тем же вечером бык был убит», — пояснил собеседник агентства, добавив, что на данный момент СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это второе нападение быка на человека за прошедшую неделю. Так, 15 июня в селе Солдатском Курской области бык забодал женщину и ранил ее супруга. Позже разъяренное животное удалось поймать. Ветеринары взяли у него анализы на бешенство.