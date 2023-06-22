Англиканская церковь отказалась давать деньги загрязнителям планеты

Пенсионный фонд Англиканской церкви отказалась инвестировать в Shell и British Petroleum

Пенсионный фонд Англиканской церкви отказался инвестировать в компании, связанные с ископаемым топливом. Такая позиция связана с желанием внести вклад в решение проблемы изменения климата, сообщает The Guardian.

Церковь не будет инвестировать в том числе в такие компании, как Shell и British Petroleum (BP), которых называют загрязнителями планеты. Ранее в подобные фирмы ежегодно вкладывалось 10,3 миллиарда фунтов стерлингов. Свое решение церковь объяснила тем, что компании не приняли меры для снижения уровня выбросов.

«Климатический кризис угрожает планете, на которой мы живем, людям во всем мире, которых Иисус Христос призывает любить, как ближних. Наш долг — защищать Божье творение, а энергетические компании несут особую ответственность за то, чтобы помочь нам добиться справедливого перехода к низкоуглеродной экономике», — заявил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Ранее крупный британский банк National Westminster Bank (NatWest) решил прекратить сотрудничество с группой угольных компаний и перестать кредитовать некоторые нефтегазовые предприятия. Банк пообещал прекратить помогать загрязнителям планеты из-за отсутствия у них стоящих планов по декарбонизации.