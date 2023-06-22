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11:07, 22 июня 2023Россия

В России рассказали о защите Крымского моста

Сенатор Цеков назвал высоким уровень защиты Крымского моста

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После диверсии, произошедшей на Крымском мосту, его защита была значительно усилена, потому сегодня вероятность успешной атаки на сооружение крайне невысока. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

«Уровень защиты Крымского моста был значительно повышен после произошедшей диверсии. Поэтому я считаю, что сейчас она находится на достаточно высоком уровне, — сказал Цеков. — Кроме того, западные страны, с помощью оружия которых может быть нанесен удар по мосту, должны понимать, что такой шаг станет стопроцентной эскалацией».

Политик уточнил, что нельзя назвать попытки атак на Крымский мост невозможными, но выразил надежду на то, что Украина не станет ставить перед собой такой задачи, поскольку мост является гражданским, а не военным объектом.

«Кроме того, удар возможен только с помощью западного оружия. И есть надежда, что страны будут удерживать украинскую армию от подобных действий», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о причастности к атаке Украины.

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