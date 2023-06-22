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07:44, 22 июня 2023Россия

Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму

Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту

Фото: Wikipedia

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночном ударе по Чонгарскому мосту. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Глава полуострова отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По его информации, сейчас специалисты-взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.

«Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал Аксенов.

Он призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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    Анна Щербакова
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