Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму

Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночном ударе по Чонгарскому мосту. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Глава полуострова отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По его информации, сейчас специалисты-взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.

«Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал Аксенов.

Он призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

