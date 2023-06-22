Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:34, 22 июня 2023Среда обитания

В Госдуме призвали отключать горячую воду только на десять дней

Депутат Пахомов: для проведения профилактики достаточно отключать горячую воду на 10 дней

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Две недели — слишком большой срок для отключения горячей воды в России, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов изданию НСН. По его словам, на профилактические работы в котельной хватит десяти дней.

«Две недели — это срок с большим запасом, если не брать какие-то отдельные критические ситуации, для которых должны быть исключения. (...) При проведении профилактики, конечно, может обнаружиться глобальное ЧП, сроки могут затянуться», — сказал депутат.

Он добавил, что в Москве ремонт и осмотр систем водоснабжения проводят быстрее, чем в регионах. Иногда власти субъектов не спешат возобновлять подачу горячей воды ради экономии, однако таких задержек становится все меньше, констатировал депутат.

Ранее стало известно, что в Роспотребнадзоре решили запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели. В ведомстве начали разрабатывать соответствующие поправки. За нарушение запрета управляющим компаниям грозит приостановление деятельности на 90 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости
    На Кипре задержали экс-главу совета директоров банка «Советский»
    Состоялась премьера комедийного мюзикла с Jony, Ваней Дмитриенко и Кариной Кросс
    Слова Байдена о Си Цзиньпине сочли провокацией и пригрозили последствиями
    Американские врачи выступили против ИМТ
    Стало известно об усилении мер безопасности в Госдуме
    Женщина покрасила волосы в салоне красоты и расплакалась на камеру
    Эндокринолог предупредила об опасности сахарозаменителей
    Стало известно об уничтожении украинской военной техники на южном направлении
    Мать троих детей отправилась в отпуск мечты на Бали и оказалась в больнице
    Появилось видео уничтожения танка ВСУ на южнодонецком направлении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.