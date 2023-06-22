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02:26, 22 июня 2023Среда обитания

В России запретят отключать воду более чем на 14 дней

«Известия»: Роспотребнадзор намерен запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней

Фото: Michal Balog / Unsplash

В России хотят ограничить отключение горячей воды сроком более чем на 14 дней. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает издание, соответствующие поправки разрабатывает Роспотребнадзор. Уточняется, что запрет коснется ежегодных профилактических ремонтов. В случае нарушения запрета отключать горячую воду компаниям грозит приостановление деятельности на 90 дней.

В настоящее время муниципальные власти самостоятельно определяют продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ. При этом срок в две недели носит лишь рекомендательный характер.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин назвал нереальным возможное сокращение срока отключения воды летом до трех дней. Инициатива сократить срок отключения воды принадлежит вице-спикеру Государственной Думы от ЛДПР Борису Чернышову. Он заявил, что современные технологии позволяют за несколько дней провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения.

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    Марина Совина
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