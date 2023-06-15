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11:37, 15 июня 2023Среда обитания

Сокращение срока отключения воды летом до трех дней назвали нереальным

Глава Минстроя Файзуллин назвал нереальным сокращение срока отключения воды до трех дней
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Maraa Josa LaPez / Globallookpress.com

Глава Минстроя Ирек Файзуллин назвал нереальным возможное сокращение срока отключения воды летом до трех дней. Его слова передает РИА Новости.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минстроя заявил, что ресурсоснабжающие организации работают по плану. Он призвал аккуратно подходить к вопросу сокращения срока отключения воды, так как нововведение может негативно сказаться на состоянии сетей.

«Наверно, популистски-то это очень хорошо. А реально как, допустим, при серьезной аварии или серьезных изменениях там в программе той, которая принята, модернизации коммунальной инфраструктуры за три дня? Я думаю, что очень аккуратно нужно к этому относиться. Иначе можно сорвать сам процесс реконструкции сетей и в итоге получить просто негатив», — отметил министр.

Инициатива сократить срок отключения воды принадлежит вице-спикеру Государственной Думы от ЛДПР Борису Чернышову. Он заявил, что современные технологии позволяют за несколько дней провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения.

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    Нина Ташевская
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