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16:21, 22 июня 2023Силовые структуры

В Подмосковье начались поиски подкарауливающего детей на улице педофила

Shot: в Егорьевске ищут серийного педофила, жертвами которого стали минимум 4 ребенка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Егорьевске полиция разыскивает серийного педофила, который подкарауливает детей на улице, а потом затаскивает их в заброшенное здание и насилует. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пока известно о четырех пострадавших от насильника — это дети из благополучных семей в возрасте 11-12 лет. Мужчина надругался над несовершеннолетними на территории заброшенного здания егорьевского Роспотребнадзора. Первый случай произошел еще летом 2022 года.

Сейчас педофила ищут по описанию детей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних».

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий введение в России химической кастрации в качестве меры наказания для педофилов.

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