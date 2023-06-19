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03:20, 19 июня 2023Россия

В России подготовили законопроект о химической кастрации педофилов

Депутаты из ЛДПР подготовили законопроект о принудительной химической кастрации педофилов

Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий введение в России химической кастрации в качестве меры наказания для педофилов. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Документ в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Как отметил депутат Борис Чернышов, подобная проблема существует и в других странах. «Однако там в качестве защиты от рецидивов применяют химическую кастрацию — то есть, принудительно вводят препараты, которые надолго или пожизненно снижают половое влечение», — рассказал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением изучить возможность введения химической кастрации педофилов.

В 2022 году комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, преступники должны получать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на повторные преступления в отношении несовершеннолетних.

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    Марина Совина
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