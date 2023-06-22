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10:43, 22 июня 2023Мир

В США предрекли провал Зеленскому без подготовки к переговорам

Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский проиграет конфликт с Россией, если не изменит тактику
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Japan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проиграет конфликт с Россией, если не изменит тактику и не начнет подготавливать почву для мирных переговоров. Об этом пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис для издания 19fortyfive.

По словам военного, украинскому лидеру необходимо лучше управлять нестабильной ситуацией, связанной с неудачным началом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Украина может понести такие серьезные потери на поле боя, что потеряет даже больше территории», — указал Дэвис, отметив, что по этой причине Зеленскому уже сейчас стоит закладывать основу для поиска урегулирования путем переговоров на наилучших возможных условиях.

Ранее Дэвис заявил, что в ходе спецоперации после уничтожения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия освободит Одессу и Харьков. «После уничтожения украинских наступательных сил русские нанесут контрудар свежими войсками и Украине нечем их будет остановить», — предположил военный, подчеркнув, что в таком случае украинская сторона может потерять Одессу или Харьков, а при наихудшем раскладе сразу оба города.

Дэвис также отметил, что обучение украинских бойцов использованию западной военной техники не помогло Киеву в организации успешного контрнаступления, поскольку ВСУ совершали те же ошибки, что привело к их уничтожению.

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    Виктория Кондратьева
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