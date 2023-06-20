Подполковник ВС США Дэвис: после уничтожения ВСУ армия России освободит Одессу и Харьков

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в ходе спецоперации после уничтожения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия освободит Одессу и Харьков. Об этом он заявил на YouTube-канале Judging Freedom.

«После уничтожения украинских наступательных сил русские нанесут контрудар свежими войсками, и Украине нечем их будет остановить», — предположил военный, подчеркнув, что в таком случае украинская сторона может потерять Одессу или Харьков или, при наихудшем раскладе, сразу оба города.

Дэвис также отметил, что обучение украинских бойцов использованию западной военной техники не помогло Киеву в организации успешного контрнаступления, поскольку ВСУ совершали те же ошибки, что привело к их уничтожению.

Ранее Дэвис заявил, что в результате спецоперации России Украина рискует потерять еще больше территорий, чем имеет сейчас. Военный сказал, что Вооруженные силы Украины потеряли основные силы в первую неделю контрнаступления. По его мнению, главная проблема Киева — отсутствие средств противовоздушной обороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.